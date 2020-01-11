كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت علامة Asics التجارية خلال فعاليات CES للعام 2020 أول نموذج لحذاء رياضي ذكي يحاكي تصميم حذاء الركض Orphe Track، إلا أن الشركة لم تحدد العلامة التجارية لهذا الإصدار. Advertisements المصدر اعلان



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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Asics تكشف عن نموذجها الأول لحذاء رياضي ذكي في مؤتمر لاس فيجاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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