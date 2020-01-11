تكنولوجيا: تطبيق SmartThings من سامسونج يدعم قريباً الإقتران مع واجهة السيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لجلب تطبيق SmartThings قريباً لمنصة السيارات، لتنضم السيارات خلال الفترة القادمة إلى منصة سامسونج للتجكم في الأجهزة الذكية عبر شبكة الإنترنت.

أشارت العملاق الكوري خلال فعاليات مؤتمر CES الأخيرة، إلى خططها لضم السيارات لمنصة المنزل الذكي الخاصة بالشركة SmartThings، كما أعلنت عن عقد شراكة مؤخراً مع Smartcar لدعم توافق تطبيق SmartThings مع أغلب السيارات في سوق الولايات المتحدة.

ومن المقرر وفقاً لشركة سامسونج أن يدعم تطبيق SmartThings المستخدمين في تحديد موقع السيارة، وفتح أو غلق السيارة، كما يمكن أن يدعم المستخدم في تحديد الأميال التي تقطعها السيارة، وتحديد مستوى شحن البطارية في السيارات الكهربائية.

وتشير سامسونج إلى أنها تسعى لتكامل السيارات والأجهزة الذكية في منصة واحدة، ومن المقرر أن يكون تطبيق SmartThings أول التطبيقات التي تجلب هذا التكامل.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يتيح تطبيق SmartThings تعيين خطة كاملة وجدولة تنشيط الأجهزة الذكية على مدار اليوم، مثل تحديد موعد خروج المستخدم من المنزل لتشغيل محرك السيارة على سبيل المثال.

يذكر أن تطبيق SmartThings يضم الآن أكثر من 50 مليون مستخدم نشط، أيضاً من المتوقع أن يدعم التطبيق الكثير من الإصدارات الجديدة من السيارات.

المصدر

اعلان

