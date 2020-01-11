Galaxy M30s قد يحصل على تحديث Android 10 في وقت أقرب من المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Galaxy M30s واحدًا من الهواتف الإقتصادية الأكثر شعبية في السوق حاليًا، فقد حصد هذا الهاتف الكثير من المبيعات مع العلم بأنه لا يزال يتمتع بالكثير من الإهتمام. ومن المتوقع أن يصبح هذا الهاتف أكثر إغراءً عندما يحصل على تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من سامسونج.

في الواقع، قد يحصل الهاتف Galaxy M30s على تحديث Android 10 في المستقبل القريب، فقد تم رصد هذا الهاتف يحصل على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance، وهي الشهادة التي كشفت لنا أنه يعمل بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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Android 10 يمثل ترقية كبير لأي هاتف ذكي، ولكن هذا التحديث يعتبر أكثر أهمية في هواتف سامسونج لأنه يجلب معه كذلك واجهة One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وهي الواجهة التي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية، ومجموعة من الميزات الإضافية التي يتطلع إليها العديد من المستخدمين منذ فترة طويلة نسبيًا. عمومًا، توقع أن ترى الهاتف Galaxy M30s يحصل على تحديث Android 10 في المستقبل القريب.