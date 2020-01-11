كتب: ضياء السقا أشارت تقارير إعلامية، أن شركة "آبل" تجهز لطرح هاتفين دفعة واحدة متوسطي التكلفة وبأسعار اقتصادية، في النصف الأول من عام 2020، وهما "آيفون إس إي 2" و"آيفون إس إي 2 بلس". Advertisements ونقل "العربية نت"، عن موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "آبل" ستدعم الهاتفين بشاشتين من نوع "LCD"، وستكون أحجام شاشتيهما 5.5 بوصة و6.1 بوصة. وأكدت التقارير أن هواتف "آيفون إس إي"، ستشبه بصورة كبيرة هواتف "آيفون 8"، وستحتوي على مستشعر بصمة أصابع. ولكن ستزود "آبل" هاتفها بشريحة جديدة فائقة السرعة من نوع "أيه 13"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت. فيما لم تشر التقارير إذا كانت "آبل" ستدعم هواتفها الجديدة بتقنية "فيس آي دي" للتعرف على الوجه أم لا، إلا أن المصادر أوضحت أن هواتف "آيفون" الجديدة ستأتي بثلاثة ألوان "الفضي والرمادي والأحمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة من ’’آبل‘‘.. لأول مرة الشركة العملاقة تطرح هاتفين ’’آيفون‘‘ بأسعار اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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