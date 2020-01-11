تكنولوجيا: ابل تصل بمبيعات هواتف الأيفون إلى 2 مليار وحدة في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد عدد من محللي السوق في تقارير نشرت مؤخراً على أن ابل في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد في مبيعات هواتف الأيفون هذا العام، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات ابل من هواتف الأيفون منذ إنطلاقها وحتى 2020 إلى 2 مليار وحدة.

قدمت شركة ابل هواتف الأيفون للمرة الأولى في الأسواق منذ 13 عاماً، وقد إستمرت ابل منذ عام 2007 كواحدة من كبرى الشركات المؤثرة في سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وتستمر شركة ابل في المنافسة للحصول على حصة أكبر من مبيعات الهواتف في الأسواق العالمية، ولقد أكد 8 من محللي السوق في مناطق مختلفة حول العالم، على أن ابل في طريقها لتحقيق مبيعات من هواتف الأيفون في 2020 تصل إلى 195 مليون وحدة، أي أن ابل تتخطى التوقعات السابقة التي أشارت إلى مبيعات تصل إلى 186 مليون وحدة فقط.

ويعود الفضل في إرتفاع مبيعات هواتف الأيفون مؤخراً إلى زيادة نسبة المبيعات في موسم عطلات نهاية العام بشكل خاص، والتي ستؤثر في المبيعات النهائية لعام 2020 من هواتف الأيفون، وأيضاً ستساهم في تسجيل ابل لرقم قياسي جديد في مبيعات هواتف الأيفون منذ إنطلاق الإصدار الأول وحتى الآن.

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ومن المتوقع وفقاً لتقارير محللي السوق أن تصل مبيعات هواتف الأيفون منذ عام 2007 وحتى 2020 إلى 1.9 مليار وحدة تقريباً، وذلك رغم إنخفاض مبيعات ابل من هواتف الأيفون خلال الفترة مابين 2015 إلى 2018.

وتشير توقعات ابل إلى إرتفاع إيراداتها إلى 275 مليار دولار، حيث تساهم مبيعات هواتف الأيفون بنسبة كبيرة في إيرادات ابل، إلا أن الشركة تسجل إرتفاع سنوي ثابت في إيرادات الخدمات منذ فترة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في إرتفاع إيرادات ابل، ومن المتوقع أيضاً أن يساهم هاتف iPhone 9 وإصدارات 5G القادمة من هواتف الأيفون بنسبة كبيرة في إيرادات ابل خلال هذا العام.

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