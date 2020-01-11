الهاتف Galaxy M31 قد يحصل على كاميرا ماكرو، تمامًا مثل Galaxy A51

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير التسريبات الأولية حول الهاتف Galaxy M31 القادم من شركة سامسونج إلى أنه لن تكون هناك تغييرات في الكاميرا الخلفية مقارنة مع الهاتف Galaxy M30s. ومع ذلك، تم اليوم تسريب لوحة للكاميرا الخلفية يٌقال بأنها للهاتف Galaxy M31، وهي اللوحة التي تعرض لنا فتحة إضافية من أجل كاميرا إضافية.

حصل Galaxy A51 و Galaxy A71 بالمثل على كاميرا إضافية، وعلى وجه التحديد، فقد حصلا على كاميرا ماكرو. لذلك، فهناك إحتمال أن يحذو الهاتف Galaxy M31 القادم حذو هذين الهاتفين.

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بغض النظر عن كاميرا الماكرو، فمن المتوقع أن يُحافظ Galaxy M31 على الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق أيضًا. من المتوقع أيضًا أن يحتفظ الهاتف بنفس المعالج Exynos 9611، على الرغم من أن هناك إدعاءات تقول بأنه سيحصل على المعالج Snapdragon 665 بدلاً من ذلك.

تقول الشائعات أن شركة سامسونج تعمل أيضًا على Galaxy M11 و Galaxy M21 و Galaxy M41. وبالنسبة للهاتف Galaxy M41، فهو سيقوم بترقية دقة الكاميرا الأساسية إلى 64 ميغابكسل، وسيحصل على المعالج Exynos 9630، بينما يجب أن يضم الهاتف Galaxy M21 كاميرا أساسية بدقة 24 ميغابكسل والمعالج Exynos 9609 أو Exynos 9610.