مايكروسوفت تسجل براءة الإختراع للمفصل الخاص بـ Surface Neo و Surface Duo

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فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أكتوبر الماضي، كشفت لنا شركة مايكروسوفت في حدث Surface عن تصميم جديد للأجهزة المحمولة. يتميز كل من Surface Duo و Surface Neo بشاشات مزدوجة مثبتة بجانب بعضها البعض مع مفاصل قابلة للدوران بالكامل بحيث يمكن ضبطها لأي زاوية. أما وقد قلنا ذلك، فقد قام الآن المكتب العالمي للملكية الفكرة WIPO بنشر براءة الإختراع الخاصة بآلية المفصل هذه.
تم تقديم براءة الإختراع هذه من قبل شركة مايكروسوفت تحت عنوان ” مغناطيس إغلاق قابل للتعديل من أجل مفصل جهاز يتطلب المساعدة للفتح “. تشتمل براءة الإختراع على رسم تخطيطي لرابط واحد في آلية المفصل التي نعتقد أنها ستستخدم عددًا من هذه الروابط على طول العمود الفقري للأجهزة.
Surface Duo هو عبارة عن هاتف ذكي أعلنت عنه شركة مايكروسوفت يضم شاشة مُزدوجة، ويضم مفصل قابل للدوران بزاوية 360 درجة مع دعم القلم Surface Pen. على الرغم من أن أجهزة Surface Neo و Surface Duo متشابهة من حيث التصميم، فإن Surface Neo يضم شاشة بحجم 9 إنش ويقوم بتشغيل نظام Windows 10s، بينما يضم Surface Duo شاشتين بحجم 5.6 إنش لكل واحدة ويعمل بنظام الأندرويد.
من المتوقع أن يتوفر جهاز Surface Duo على ” كاميرا من الطراز العالمي “. ومن المتوقع أن يصل Surface Neo و Surface Duo في وقت ما قبل موسم الأعياد للعام 2020.
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