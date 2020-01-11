OnePlus ستكشف عن تكنولوجيا جديدة للشاشات في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث جديد في مدينة شنتشن الصينية سيتم عقده في اليوم 13 من شهر يناير الجاري، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة بالكشف عن تكنولوجيا جديدة للشاشات. لا توجد أدلة أخرى حتى الآن ولكن وفقًا للإدعاءات، فسوف نرى أول شاشة بمعدل التحديث 120Hz من الشركة.
تشير بعض الشائعات إلى أننا قد نرى تشكيلة OnePlus 8 Series القادمة، ولكن هذا يعني أن الشركة قررت الكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة قبل أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق تشكيلة OnePlus 7T Series الحالية، مما يكسر دورة الإطلاق للشركة في شهري مايو وأكتوبر.
من المحتمل أن يكون هذا الحدث مجرد عرض موجز يركز على شاشة 120Hz الجديدة بدلاً من الكشف الكامل عن هواتف OnePlus الرائدة التالية. يبدو أن الشركة ملتزمة تمامًا بلعبة معدل التحديث المرتفع في شاشات الهواتف الذكية، فقد ذكر المؤسس المشارك للشركة، السيد Carl Pei أن جميع هواتف OnePlus المستقبلية ستأتي مع شاشات تمتاز بمعدل الحديث 90Hz على الأقل.
على أي حال، سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما لدى شركة OnePlus في جعبتها لهذا الحدث. كالمعتاد، سنبقيك على علم بجميع المواضيع المهمة بعد الحدث.
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