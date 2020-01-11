مبيعات iPhone ستكسر حاجز 2 مليار وحدة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق iPhone الأول منذ 13 عامًا بالضبط، وأصبح منذ ذلك الحين أهم منتج لشركة آبل، حيث كان وراء غالبية إيراداتها. الهاتف الذي غير قطاع الهواتف المحمولة إلى الأبد أصبح الآن قريبًا من تحقيق إنجاز آخر مذهل، وهو بيع الـ iPhone رقم 2 مليار.

ثمانية من المحللين المختلفين واثقون من أن مبيعات iPhone على وشك أن تكسر حاجز 2 مليار وحدة هذا العام. تعمل آبل على بيع 195 مليون هاتف iPhone خلال السنة المالية 2020، وهو ما يفوق بكثير الـ 186 مليون وحدة المتوقعة وذلك بفضل المبيعات القوية في موسم الإجازات. إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن العدد الإجمالي لمبيعات iPhone منذ العام 2007 يجب أن يصل إلى حوالي 1.9 مليار وحدة.

على الرغم من تراجع إجمالي مبيعات iPhone منذ العام 2015، فمن المتوقع أن تحقق شركة آبل إيرادات قياسية قدرها 275 مليار دولار أمريكي. من المؤكد أن هواتف iPhone لا تزال مسؤولة عن غالبية هذه العائدات، ولكن الخدمات مثل App Store و Apple Pay و Apple Music تنمو على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، لن تنمو هذه الخدمات إذا لم يكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحملون هواتف iPhone.

بالإضافة إلى أن شركة آبل ستجلب iPhone 9 بسعر أرخص وأولى هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في وقت ما من هذا العام، فلدى مبيعات iPhone فرصة للعودة إلى النمو وربما ستصل إلى المليار التالي في مدة زمنية أسرع.