صقيع وشبورة ضبابية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الأحد 12 يناير، مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وشهدت البلاد الأيام الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى المترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 17

السلوم 08 16

سيوة 03 18

بورسعيد 10 18

دمياط 10 18

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 08 19

السويس 11 19

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 18

نخل 03 16

نويبع 11 19

طابا 08 17

كاترين 01 11

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 11 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 07 18

أسيوط 04 18

سوهاج 05 19

قنا 05 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 06 21

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 14 21

أبورماد 14 20

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 19

موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت.

وتوقع شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.