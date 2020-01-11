شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول صور لخسوف القمر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أول خسوف قمرى فى 2020 بالسماء ليلة أمس، فى بعض الأنحاء بآسيا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا، وهو خسوف من نوع Penumbral الذى يبدو القمر فيه أكثر ظلاما لمروره عبر ظل الأرض، وقد كان أول قمر كامل وخسوف لعام 2020 حيث تزامن مع اكتمال القمر الذى يسمى بـ"قمر الذئب"، ووقع الخسوف على مدار أربع ساعات، والتقطت المراصد وعلماء الفلك عدة صور لهذا الخسوف الذى يبدأ العقد الجديد بمظهر طبيعى مميز.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أشار بول كوكس، عالم الفلك فى مرصد سلوه، إلى أن الخسوف من نوع Penumbral، ويمكن للمشاهدين باستخدام مشهد تلسكوب مباشر للقمر لرؤية الكسوف بدقة".





خسوف القمر ويحدث الخسوف بسبب اختلال طفيف بين الشمس والقمر والأرض، فيحتاج هذا النوع من الخسوف إلى عنصرين رئيسيين: ليكون القمر في طور اكتمال، الذي وصل في الساعة 2:21 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أو 1921 بتوقيت جرينتش، ولكي تقترب الأجسام السماوية الثلاثة من المحاذاة، أى قريبة بما يكفي للقمر بالمرور عبر المنطقة الخارجية لظل الأرض، ولكن ليس الجزء المركزي من الظل.

خسوف القمر عندما تكون الأجسام الثلاثة محاذاة بشكل أكثر إحكامًا، يحدث هذا الخسوف الجزئي للقمر عندما يمر القمر إلى الجزء الأعمق من ظل الأرض (المعروف باسم الأومبرا).



خسوف قمرى

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أما الخسوف الكلي للقمر، المعروف أيضًا باسم الأقمار الدموية، فيحدث عندما تمنع الأرض ضوء الشمس تمامًا من الوصول إلى القمر، وخلال الخسوف الكلي، يتلقى القمر الضوء المنكسر فقط من الأرض، مما يجعل سطحه أحمر.

وعلى العكس من ذلك ، فإن الكسوف الشمسي له علاقة بكيفية تغطية القمر للشمس في السماء عندما يمر بين الشمس والأرض، فإذا عبر القمر جزئياً عن الشمس، فسيحدث كسوف جزئى.

وإذا كان بمحاذاة تماما، يحدث الكسوف الكلي ولكن فقط لبضع دقائق، حتى يتحرك مدار القمر وراء الشمس.



2020 خسوف القمر

وإذا فاتك هذا الخسوف، فيمكنك مشاهدته فى ثلاث فرص أخرى في عام 2020: 5 يونيو و 5 يوليو و 30 نوفمبر.