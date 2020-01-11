شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعتزم إطلاق تطبيق Lasso منافس تيك توك لدولة جديدة .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك تعتزم إطلاق تطبيقها Lasso المنافس لتطبيق مشاركة الفيديو القصير الشهير TikTok في دولة جديدة خلال العام الحالي، حيث كشف موقع Entrackr الهندى، أن عملاقة التواصل الاجتماعي يعتزم إطلاق تطبيق Lasso في الهند منتصف عام 2020، وذلك بعد أن أطلقته الشركة العام الماضي في المكسيك، وإطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2018.

وبحسب التقرير، فكشفت شركة تحليلات السوق Sensor Tower، أن تطبيق Lasso تم تحميله أكثر من 500 ألف مرة في الولايات المتحدة، و2.2 مليون مرة في المكسيك، فيما يأمل فيس بوك من خلال إطلاق تطبيق Lasso في الهند التي تمتلك أكثر من 627 مليون مستخدم للإنترنت في جذب الملايين من المستخدمين، خاصةً بالنظر إلى اهتمام المستخدمين الهنود بتطبيق تيك توك.

كذلك فمن المعتقد أيضا أن إطلاق التطبيق قد يكون تحديًا صعبا لفيس بوك، إذ سيكون من الصعب منافسة التطبيق الصيني الذي يمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم في الهند، لكن في نفس الوقت قد يستفيد فيس بوك من الجدل الذي دار حول تطبيق تيك توك في الهند خلال عام 2019، إذ طلبت السلطات في شهر أبريل الماضي من كل من جوجل وآبل إزالة التطبيق من متجري جوجل بلاي، وآب ستور، بسبب كثرة المحتوى الجنسي على المنصة.

لكن بعض التقارير تشير إلى أنه بالرغم من القوة الكبيرة التى يتمتع بها فيس بوك، إلا أن هذا قد لا يضمن لتطبيقه النجاح في منافسة تيك توك بين المستخدمين فى الهند، كذلك فليس هناك أي معلومات عن إمكانية طرحه لمزيد من الدول في المستقبل.