شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة حجم خدمة بث الألعاب Facebook Gaming بأكثر من 200% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن نمو خدمة البث المباشر لألعاب الفيديو على فيس بوك فيما يتعلق بزمن المشاهدة في شهر ديسمبر بحوالى 210% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، وهو ما يشير إلى نمو حصة فيس بوك إلى حوالي 8.5% من سوق منصات البث المباشر من الألعاب والذي تسيطر عليه تويتش ويوتيوب، حيث كانت حصة فيس بوك العام الماضي بالكاد تزيد عن 3% ما يعني نمو تقريباً ثلاثة أضعاف خلال سنة واحدة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

كذلك فكشف التقرير عن زيادة متوسط عدد المشاهدين في كل ساعة بث مباشر حيث قفز الرقم بنسبة 78%، ولعل هذا النمو الكبير يعود إلى الإضافات الجديدة التي حصلت عليها شركة فيس بوك من حسابات قوية وشهيرة بهذا المجال، خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر، فضلاً عن زيادة نشاط اللاعبين السابقين.

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وأشار التقرير إلى أنه في حالة محافظة فيس بوك على نفس معدل النمو الحالي في هذا العام أيضاً فإنها ستصبح منافس حقيقي للاعبين الكبار فى هذا السوق على غرار كل من منصة تويتش المملوكة لشركة أمازون ويوتيوب المملوكة لشركة جوجل، وعلى الجانب الآخر، نجد أن منصة Mixer كانت هي أكبر الخاسرين فيما يتعلق بعدد ساعات المشاهدة لكل منصة رئيسية على حدة في العام الماضي، وذلك في الوقت الذى حصل فيه فيس بوك على أكبر نمو.

وبحسب التقرير، فقد نمى عدد ساعات المشاهدة الإجمالية لكل منصات البث المباشر للألعاب الشهيرة إلى 1.19 مليار ساعة بمعدل نمو سنوي 12%.

يذكر أن شركة The Pokémon Company أطلقت مؤخرا أول لعبتين لها على Facebook Gaming وهما Pokémon Medallion Battle وPokémon Tower Battle، واللتان يمكن الوصول إليهما عبر علامة تبويب Gaming على الشبكة الاجتماعية بالإضافة إلى تطبيق Facebook Gaming للألعاب.