شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Clash of Clans تحقق 2 مليار دولار أرباحا يوميا خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن لعبة Clash of Clans الشهيرة تمكنت من تحقيق عائدات إجمالية بلغت 727 مليون دولار خلال 2019، وهو ما يعني أنها كنت تحقق في المتوسط ما يصل إلى 2 مليون دولار بشكل يومي، وبحسب التقرير فإن اللعبة قد حققت نمو سنوي في عائداتها بلغ 27%، لتتفوق على أرباحها في العام السابق وهو النمو السنوي الأول منذ عام 2015، وذلك بحسب موقع sensortower الأمريكى.

يذكر أن لعبة Clash of Clans انطلقت لأول مرة على هواتف أيفون في عام 2012، ثم وصلت إلى أندرويد بحلول 2013، كما أنها تعتبر من أنجح ألعاب الهواتف الذكية التي يقدر سوقها بنحو 68.5 مليار دولار في العام الماضي، كذلك فبفضل ميزة Gold Pass التي تبيعها اللعبة بسعر 5 دولارا، ارتفعت عائدات اللعبة بشكل ملحوظ في شهر ابريل وحده حيث حققت 66.6 مليون دولار بنمو 73% عن نفس الشهر من العام السابق.

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وأشار التقرير إلى أن شركة Supercell المطورة لها قد انضمت إلى أكبر خمسة ناشرين للألعاب المحمولة على مستوى العالم في عام 2019 بهذه النتيجة.

وبالنظر إلى الإيرادات السنوية للعبة، فإن إيرادات لعبة Clash of Clans لعام 2019 نمت بنسبة 27 % من 572 مليون دولار تم سحبها خلال عام 2018، وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها Clash of Clans نموًا في إيرادات العام الماضي في عام 2015، مع ما يقرب من 1.8 مليار دولار تم تحقيقها في ذلك العام تمثل نموًا صغيرًا نسبيًا بلغ 9 % على أساس سنوى.