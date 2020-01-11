شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وايمو" تحصل على تعويض كبير من موظفين تركوها للعمل فى شركة منافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "وايمو" لخدمات السيارات المملوكة لشركة "ألفابت"، أن المحكمين وضعوا الإجراءات الأخيرة لحكم بقيمة 128 مليون دولار لصالحها، بالإضافة إلى تكاليف قانونية غير معلنة، وذلك ضد اثنين من الموظفين السابقين بالشركة، والذين تركوها للعمل لصالح منافستها أوبر، حيث يعد هذا القرار هو آخر هزيمة لأوبر في معركة قانونية متعددة الجوانب مع Waymo حول تطوير تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

يذكر أنه في العام الماضي، قالت شركة أوبر إنه قد يتعين عليها دفع تكاليف الحكم بالكامل كجزء من اتفاقيات التعويض مع العمال، إلا أن الشركة لم ترد على الحكم الأخير، وعلى الجانب الأخر قالت وايمو التى انطلقت من جوجل فى 2016، أنه في ذلك العام قام كل من المهندس أنتوني ليفاندوفسكي وزعيم الأعمال ليور رون بانتهاك عقود مختلفة حيث نقلو موظفي وتقنية Waymo إلى Uber.

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وقد فازت شركة Waymo بحكم مؤقت في مارس الماضي، حيث كان ليفاندوفسكي مسؤولا عن 127 مليون دولار، بينما كان هو ورون معا في مأزق للحصول على 1 مليون دولار أخرى، وفقا للبيانات السابق، ثم حصلت الشركة في الشهر الماضي على الرسوم القانونية ورسوم المحامي وفوائد الحكم المسبق، ولكن تم تخفيض المبالغ في أوراق محكمة الولاية المقدمة يوم الخميس في سان فرانسيسكو.

وقالت شركة وايمو إنها تسعى للحصول على موافقة المحكمة لنشر هذه الأرقام، فيما قالت الشركة انها رفدت ليفاندوفسكي في عام 2017 وقالت في العام الماضي إنها ستستمر في تعويضه، ولم يرد محامو ليفاندوفسكي على الفور على طلبات التعليق، وقد حسم Waymo دعوى قضائية ضد Uber من خلال تأمين حصة 0.34 ٪ في الشركة واتفاق على أن Uber سوف تتوقف بحرية عن استخدام تقنية Waymo.

يذكر أن ليفاندوفسكي يحارب بشكل منفصل لائحة اتهام اتحادية بتهمة سرقة الأسرار التجارية من جهود شركة جوجل ذاتية القيادة وبيعها للمنافسين.