شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ربح مطورو تطبيقات أبل خلال 2019؟ اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولت شركة أبل خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بقطاع الخدمات، وهو القطاع الذى أصبحت إيراداته تتضاعف بشكل كبير مما يجعلها تمثل نسبة أكبر من إجمالى إيرادات الشركة، حيث كشفت الشركة مؤخرا عن مجموعة من الأرقام القياسية التى حققها متجر التطبيقات الخاص بها في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، فضلا عن عدد مستخدمي خدماتها المختلفة، وهو الأمر الذى يكشف أن شركة أبل تسير على الطريق الصحيح نحو النجاح والنمو خاصة في ظل الصراع الكبير من العديد من الشركات.

وبحسب ما نشرته أبل على موقعها الرسمي، فقد كان العام الماضى 2019 مميز لدي خدمات آبل، حيث تم إطلاق خدمات ألعاب أبل والأخبار والتلفزيون وحتى البطاقة الائتمانية، وقد كشفت الشركة أنه منذ تأسيس متجر تطبيقات أبل، وحتى اليوم بلغت أرباح المطورين منه حوالى 155 مليار دولار، أما خلال عام 2019 فقط فد دفعت الشركة حوالى 38.75 مليار دولار.

كما شهدت فترة العطلات إنفاقاً متزايداً على المتجر حيث نمت المبيعات بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.42 مليار دولار، أما يوم رأس السنة فقد بلغ الإنفاق في المتجر حوالي 386 مليون دولار بزيادة 20% عن نفس اليوم من العام الماضي وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل لحجم المبيعات خلال يوم واحد، كذلك فكشفت شركة أبل أن عدد مشتركي خدمتها للأخبار تجاوز 100 مليون مشترك في خمسة دول، وهو ما يعني أن أبل قد زادت 15 مليون مشترك خلال سنة واحدة فقط.

فيما يتوقع أن تواصل أبل نمو مبيعات خدماتها المختلفة هذا العام بالرغم من المنافسة الحادة خاصة في خدمة التلفزيون والموسيقى مع دخول شركات منافسة فى هذا المجال مع الشركة.