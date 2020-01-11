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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “MarsCat”..القط الروبوتي الرائع الذي يمكنه الرد على صوتك واللعب معك لساعات
متابعة-سنيار: قدمت Elephant Robotics التي تتخذ من الصين مقرا لها، مؤخرا قطا روبوتا فريدا من نوعه لمحبي القطط في جميع أنحاء العالم!
تستطيع لعبة furball الآلية المسماة “MarsCat” سماع الأصوات والشعور باللمس واللعب وحتى التعرف على الوجوه.
اللعبة مجهزة للسير والجري والنوم والجلوس والتمدد مثل القط الحقيقي، وهي مصممة لتكون بمثابة رفيق للإنسان.
يتميز الحيوان المذهل بكاميرا بدقة 5 ميجابكسل “للرؤية” ووحدة تحكم قائمة على الكمبيوتر الصغير Raspberry Pi 3 مع ستة عشر محركا مؤازرا (3 في كل مخلب واثنان على الرأس واثنان على الذيل) للحركة، وقد تمت برمجته مسبقا مع إمكانية التعرف على ما يصل إلى 20 كلمة.
وتعليقا على ذلك، قالت الشركة في بيان: “MarsCat يتصرف بشكل مستقل دون أي تعليمات، فهو يقوم بالسير، الركض، النوم، الجلوس، التمدد، عض الأظافر، دفن القمامة على الرغم من أنها لن تنتج أي نفايات.
MarsCat قط آلي متاح للدعم على منصة التمويل kickstarter، وقد تمكن من الحصول على أكثر من 112 ألف دولار من التعهدات، بفضل 156 داعما.
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