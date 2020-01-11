كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الكشف عن يد اصطناعية نابضة بالحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض “2020 CES”

متابعة-سنيار: خلال معرض لاس فيغاس للالكترونيات الاستهلاكية 2020، تم الكشف عن يد اصطناعية مدهشة نابضة بالحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتم التحكم فيها عن طريق موجات الدماغ وإشارات العضلات.

وقال جيريمي كابلان، رئيس تحرير Digital Trends، إن مصافحة اليد الاصطناعية أشبه بمصافحة شخص عادي.

اليد المعنية هي عمل BrainCo، الشركة الرائدة في مجال علم EEG وعلم الروبوتات التي من شبه المؤكد أن العالم سوف يسمع الكثير عنها في السنوات القادمة.

ورغم أن هناك الكثير من مشاريع الأطراف الاصطناعية الرائعة، إلا أنه من النادر أن نصادف واحدة تعمل بسلاسة وحدسية مثل يد BrainCo الاصطناعية.

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وقال ماكس نيولون، رئيس BrainCo، لـ Digital Trends: “لقد طورنا اليد الاصطناعية الأكثر تكلفة في العالم والتي تعمل بالطاقة، فهي تمنح مبتوري الأطراف السيطرة على الأطراف الاصطناعية تماما مثلما نتحكم في أيدينا”.

تتيح مهارة اليد استخدامها لمجموعة واسعة من المهام، وفي CES، لم تتضمن العروض المصافحة فحسب، ولكن أيضا الحركات الدقيقة مثل الكتابة، ويمكن استخدامها حتى للعزف على البيانو.

من حيث التسعير، من المتوقع أن تتراوح تكلفة الوحدة بين 10000 دولار و 15000 دولار عند إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.