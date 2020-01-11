كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Urbie Air” منقي هواء يستخدم مرشحات الهواء القابلة للتحلل

متابعة-سنيار: “Urbie Air” عبارة عن منقي هواء صديق للبيئة يستخدم مرشحات هواء قابلة للتحلل بنسبة 100٪، مما يتيح لك استنشاق هواء أعذب وأنظف دون الإضرار بالبيئة.

الجهاز مزود بالمراوح الصامتة المزدوجة، ومستشعر التربة المدمج ونظام الصرف المدمج في جزء مصنع لتنقية الهواء والذي ينقي هواءك للحفاظ على أمان عائلتك.

“جهاز تنقية هواء مبتكر، 3 في 1، مزيل رطوبة، يزيل تلوث الهواء الداخلي من 3 زوايا مختلفة (يزيل الرطوبة الزائدة، مرشحات المركبات العضوية المتطايرة، ويزيد من إنتاج الأكسجين).

يقوم Urbie Air بتنظيف هواء الشوائب والمركبات العضوية المتطايرة من خلال عملية الترشيح الحيوي الصديقة للبيئة، وكإضافة، يقوم أيضا بإعادة تدوير المياه من الرطوبة لسقي نباتك، وبالتالي الحفاظ على صحة نباتك لتحقيق أقصى إنتاج من الأكسجين “.

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يتم امتصاص الهواء الملوث وتصفيته بمساعدة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في تربة النبات التي تعمل على تقسيم الملوثات إلى مركبات أكثر أمانا، كما تمت إضافة فلاتر الكربون الصديقة للبيئة المنشّطة التي تعمل على تصفية الملوثات الأصغر حجما التي تقل عن 2.5 درجة والتي تعرف أيضا باسم المركبات العضوية المتطايرة.

للحصول على المواصفات الكاملة وخيارات الشراء، انتقل إلى صفحة مشروع Indiegogo الرسمية، حيث يتوفر Urbie Air للشراء بسعر 187 دولارا.