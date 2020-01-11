شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يد روبوتية تقرأ إشارات المخ وتمكن مبتورى الأطراف من الكتابة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه اليد الروبوتية تستطيع أن تعطى مرتديها إمكانية تحريك كل إصبع على حدة، مما يؤدي إلى استعادة ليس فقط السيطرة ولكن أيضًا العديد من المهام الحركية الدقيقة.
كما أن الجهاز قادر على قراءة إشارات العضلات، لأنه يتحكم فيه الإشارات الكهربائية نفسها المرسلة من الدماغ والتي توجّه استخدام يد الشخص البيولوجية، وفي العرض التوضيحي، عرض مرتدي الذراع إغلاق كل الأصابع وفتحها معًا، ثم قام مرتديها بإظهار قبضة اليد عن طريق التقاط كوب من البلاستيك والجلوس على طاولة.
كما أنه في عرض توضيحي منفصل، تقول الشركة أنه يمكن استخدام اليد حتى لكتابة الخط، وهذا يعني أنه يمكن التمسك بالقلم وتحريكه بدقة.
وتعد القدرة ليست هي الطريقة الوحيدة لتغيير BrainCo للأطراف الاصطناعية، بل تقول الشركة إنها تقدم أيضًا أسعارًا منخفضة، ففي حين أن تكلفة الأطراف الاصطناعية الآلية النموذجية قد تتراوح تكلفتها بين 20.000 و 30000 دولار، فإن تكلفة جهاز BrainCo يتراوح بين 10000 و 15000 دولار.
وتعرض BrainCo أيضًا طوق قراءة عقلية لمن يرتديها، وتقول الشركة إنها يمكن استخدامها للمساعدة في تدريب شخص ما على كيفية تحقيق حالات ذهنية مختلفة، فالسماعة التي يمكن ارتداؤها، وهي سماعة مثبتة حول رأس الشخص، تقرأ موجات دماغ مرتديها ثم تترجمها إلى ما تسميه الشركة "مستوى التركيز".
ويحتوي هذا الجهاز على تطبيقات في اللياقة البدنية وأنواع أخرى من التدريب حيث أن القدرة على الاسترخاء والتركيز قد تمنح الشخص ميزة مهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: يد روبوتية تقرأ إشارات المخ وتمكن مبتورى الأطراف من الكتابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.