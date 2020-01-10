تعرف على موعد إنتهاء الموجة الباردة

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الباردة.
وأضافت "شاكر"،خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه بداية من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأشارت شاكر إلى أن نشاط الرياح مستمر حتى غد الجمعة، ويكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، موضحة أن حالة عدم الاستقرار والأمطار مستمرة حتى الجمعة، منوهة بأن الطقس يكون بارد في أثناء النهار وشديد البرودة أثناء الليل، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
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