تكنولوجيا: شاهد نقل أقوى صاروخ على الإطلاق استعدادا لمهمة القمر 2024

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أقوى صاروخ على الإطلاق بينما يتم تحميله على مركب لنقله من لويزيانا إلى ميسيسيبي للاختبار، حيث تم بناء المرحلة الصاروخية الأساسية لما يسمى بـ "نظام الإطلاق الفضائي" (SLS) في مجمع ميتشود للتجميع التابع لناسا في نيو أورليانز، وسيتم شحنه على متن قارب ضخم طوله 310 أمتار (94 متر)، يحمل اسم "Pegasus"، أعلى نهر Peal إلى مركز Stennis للفضاء التابع لناسا في ميسيسيبي، استعدادا لمهمته الأساسية الخاصة بالانطلاق للقمر 2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيخضع الصاروخ لاختبار ما يسمى بـ "Green Run Test"، الذى يتم خلاله إطلاق محركاته، وبعد ذلك سيتم النقل إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.



صاروخ ناسا

وقام مركز SLS برحلة طولها 1.3 ميل من مصنع ميشود في لويزيانا برفقة أفراد من ناسا وبوينج وأيرويت روكيتدين، إلى رصيف بيجاسوس في 8 يناير، وسيقوم SLS بنفس الرحلة على طول الممرات المائية في لويزيانا ومسيسيبي مثلما فعل صاروخ ساتورن الخامس عندما تم إرساله للاختبار كجزء من برنامج أبولو في الستينيات والسبعينيات.

وصُنعت سفينة الشحن Pegasus، التي كانت تُستخدم سابقًا في نقل الدبابات لمكوك الفضاء، أقوى وأطول لاستيعاب أجهزة SLS الضخمة.

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نقل صاروخ ناسا

وقالت جولي باسلر المسئولة عن مراحل الصاروخ بناسا، "هذه لحظة تاريخية لبرنامج أرتميس التابع لناسا ووقت فخر لفريق المرحلة الفضائية لنظام الاطلاق الفضائي حيث إن بداية الرحلة الأولى تغادر أرض المصنع"، وكان مسئولو الوكالة قد أقروا بأن شعار مهمة القمر المقبلة لناسا يسلط الضوء على المرأة، حيث إنها ستنقل أول امرأة إلى سطح القمر.

وعندما تصل النواة الخاصة بالصاروخ إلى موقع Stennis، سيتم رفعه إلى المنصة ويخضع لاختبارات شاملة لكل من إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفع بالإضافة إلى محركات RS-25 الأربعة، والتي ستخضع لاختبار مدته ثماني دقائق.



صاروخ القمر

وقال جون هانيكوت، مدير برنامج SLS: "الانتهاء من هذا البناء لأول مرة في المراحل الأساسية لصاروخ نظام إطلاق الفضاء يضع البشر على أعتاب حقبة جديدة من استكشاف الفضاء".

وأضاف هانيكوت "تم تصميم صاروخ SLS التابع لوكالة ناسا للتطور بحيث يمكن إنجاز مجموعة متنوعة من المهمات، أولاً إلى القمر في مهام Artemis ثم إلى المريخ وغيرها من الوجهات في الفضاء السحيق."