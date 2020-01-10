تكنولوجيا: Ring تؤكد تسريح 4 من موظفي الشركة نتيجة لإختراق خصوصية المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقت شركة Ring التابعة لامازون بعض الشكاوى من المستخدمين، نتيجة لإطلاع الموظفين على مقاطع الفيديو المخزنة على المنصة دون تصريح.

يتمتع موظفي شركة Ring التابعة لأمازون بسلطة مشاهدة محتوى الفيديو الخاص بعملاء الشركة، إلا أن هذا التصريح لمتابعة محتوى الفيديو الخاص بالمستخدمين لا يسمح لموظفي الشركة بالإطلاع على محتوى الفيديو الذي تم تخزينه أو الغير متاح للجمهور، وقد رصد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشكلات أمنية تتيح لموظفي الشركة الدخول إلى مقاطع الفيديو المخزنة.

ولقد إعترفت شركة Ring رسمياً أنها قامت بتسريح 4 من موظفي الشركة بعد أن أثبتت التحقيقات مشاهدتهم لمقاطع فيديو تم تخزينها وأيضاً الوصول إلى بيانات خاصة بالمستخدمين.

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كما أضافت Ring في تصريحاتها مؤخراً أن الشركة تخطط الآن للحد من تصريح وصول موظفي الشركة لبيانات والمستخدمين ومقاطع الفيديو المخزنة، كما اشارت إلى أن عدد موظفي الشركة المصرح لهم الآن بالوصول إلى مقاطع الفيديو محدود في ثلاثة فقط من موظفي الشركة.

ومن المتوقع وفقاً لتصريحات Ring أن يتاح لفريق البحث والتطوير في أوكرانيا الوصول إلى بيانات الفيديو الخاصة بالمستخدمين والمتاحة للجمهور، إلا أن الشركة تعمل الآن على تعزيز الإجراءت الأمنية في إستجابة للمشكلات الأمنية التي رصدت مؤخراً.

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