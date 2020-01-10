Hyundai تتعاون مع شركة Uber لتطوير سيارات الأجرة الطائرة

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن إذا كنت تبحث عن إستئجار طائرة هليكوبتر للانتقال من مكان إلى آخر، فهذا ليس بالضرورة الخيار الأرخص. ومع ذلك، ربما في المستقبل، قد تصبح خيارات النقل الشخصية أرخص ومن السهل الوصول إليها، وهذا مستقبل تعمل عليه كل من Hyundai و Uber.

أعلنت الشركتان عن شراكة ستساعد فيها شركة Hyundai شركة Uber على تطوير سيارات الأجرة الطائرة التي يمكن استخدامها في المستقبل. ستشهد هذه الشراكة التي تحمل إسم Uber Air Taxis قيام شركة Hyundai بالأعمال الصعبة حيث ستقوم بتصنيع سيارات الأجرة الطائرة وتوزيعها، بينما ستوفر Uber خدمات دعم المجال الجوي، والربط مع وسائل النقل البرية، وكذلك التعامل مباشرة مع العملاء.

ووفقا لرئيس قسم Uber Elevate في شركة Uber، السيد Eric Allison، فقد صرح بالقول : ” Hyundai هي شريكنا الأول في قطاع السيارات مع خبرة عالمية في تصنيع السيارات. نعتقد أن لدى شركة Hyundai القدرة على تصنيع سيارات Uber Air الطائرة بمعدل غير مسبوق في قطاع الطيران الحالي، وستنتج طائرات ذات جودة عالية وموثوقة بكميات كبيرة لخفض تكاليف كل رحلة للركاب “.

من ناحية أخرى، صرح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التنقل الجوي الحضري في شركة Hyundai، السيد Jaiwon Shin بالقول : ” نتوقع من قسم التنقل الجوي الحضري تنشيط المجتمعات الحضرية وتوفير وقت أكثر جودة للناس. نحن على ثقة من أن Uber Elevate هي الشريك المناسب لجعل هذا المنتج المبتكر متاحًا بسهولة لأكبر عدد ممكن من العملاء “.