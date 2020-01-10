شحنات iPhone في الصين تنمو بنسبة 18.7 في المئة في شهر ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، فقد شهدت شركة آبل زيادة بنسبة 18.7 في المئة على مستوى شحنات iPhone في الصين. تم الحصول على هذه البيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتكشف أن شركة آبل تمكنت من بيع ما يقدر بنحو 3.18 مليون وحدة من هواتفها الذكية. في السابق، شهدت شركة آبل نموًا بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في الصين في شهري سبتمبر وأكتوبر.

تعد الصين ثاني أكبر سوق لشركة آبل بعد الولايات المتحدة الأمريكة، وعلى الرغم من تراجع مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام في المنطقة، فقد تمكنت شركة آبل من تغيير الأمور قبل موسم العطلات الصيني. وفقا لأرقام المبيعات، كان iPhone 11 هو المحرك الرئيسي لأرقام الشحن المتزايدة.

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كشف لنا التقرير كذلك أنه من بين 389 مليون هاتف الذكي التي تم شحنها في الصين خلال العام 2019، كانت 13 مليون وحدة منها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G. في المستقبل، من المتوقع أن تنخفض شحنات iPhone بسبب تزايد عدد هواتف 5G من الشركات المنافسة. من المتوقع أن تصل أولى هواتف 5G المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة آبل في فصل الخريف المقبل.