فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi اليوم بالتشويق لواجهة MIUI 12، وهو ما يمثل الإصدار التالي من واجهتها الخاصة من نظام الأندرويد، والتي ستأتي لتحل محل واجهة MIUI 11 الحالية. ولحد الآن، لم تكشف الشركة عن أي شيء حول واجهة MIUI 12، بإستثناء مشاركة صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تضم شعار الواجهة.
تم الإعلان عن واجهة MIUI 11 التي تستند على نظام Android 9 Pie في شهر سبتمبر الماضي، وبدأت بإطلاق النسخة العالمية من هذه الواجهة في شهر أكتوبر، لذلك نتوقع وصول واجهة MIUI 12 خلال نفس الفترة.
واجهة MIUI 11 جلبت معها الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وشاشة Always On Display مُحسنة، ونظام الخط Mi Lan Pro. وعلاوة على ذلك، فقد جاءت مع مؤثرات حركية جديدة، وخلفيات وثيمات جديدة، وأعلنت الشركة أيضًا عن حزمة Mi Go Travel لمساعدتك في حجز التذاكر لمختلف أنماط السفر. الآن، يتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي ستجلبه واجهة MIUI 12 بدورها إلى مستخدمي شركة Xiaomi، ولكن من المحتمل أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذه الواجهة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر Xiaomi تُشوق لواجهة MIUI 12، وقد تصل في الربع الثالث من العام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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