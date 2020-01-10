شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح المستخدمين فى الاتحاد الأوروبى 4 خيارات لمحركات البحث.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مواجهة غرامة بقيمة 4.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها المنافية للمنافسة، أعلنت جوجل أن مستخدمي أندرويد في 31 منطقة اقتصادية أوروبية (EEA) سيتمكنون قريبًا من اختيار محرك البحث الافتراضي الخاص بهم من أربعة خيارات للتصفح على الهواتف الذكية الجديدة أو الأجهزة اللوحية، وقالت الشركة في بيان لها أن شاشة الاختيار ستبدأ في الظهور على الأجهزة الجديدة الموزعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في أو بعد 1 مارس 2020، وذلك بعدما أعلن جوجل في وقت سابق أنه يعتزم السماح لمحركات البحث بالتنافس على أندرويد.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد فاز اثنان من مزودي البحث هما DuckDuckGo و Info.com - ليتم فتحهما في كل بلد من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية بينما سيظهر Microsoft Bing في المملكة المتحدة فقط، أما الخيارات المتبقية فتوجه إلى مزودين مثل عملاق البحث الروسي ياندكس، لاعب البحث التشيكي Seznam وQwant من فرنسا، وسيصبح جوجل بطبيعة الحال خيار بحث على شاشة الإعداد في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

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يذكر أنه في 2 أغسطس 2019، بعد قرار المفوضية الأوربية الصادر في يوليو 2018، أعلنت جوجل أنها ستطبق شاشة اختيار لـ مزودي البحث العامين على جميع هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية الجديدة التي يتم شحنها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) حيث تم تثبيت تطبيق بحث جوجل مسبقًا، وستظهر شاشة الاختيار أثناء الإعداد الأولي للجهاز وستضم موفري بحث متعددين، بما في ذلك جوجل.

وفي بيان يعتقد أن شاشة اختيار البحث "طريقة ممتازة لزيادة اختيار المستهلك بشكل هادف إذا تم تصميمه بشكل صحيح"، فيما يرى البعض أن طرح 4 محركات بحث ليس صحيحًا لأن هذا يعني أن المستهلكين لن يحصلوا على جميع الخيارات التي يستحقونها وأن جوجل ستربح على حساب المنافسة.