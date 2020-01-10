شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.3 مليار دولار تكلفة انقطاع الإنترنت فى الهند خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن عمليات الانقطاع المختلفة في شبكة الإنترنت لها تداعيات كبيرة على اقتصاديات دول العالم المختلفة حيث يكلف انقطاع الإنترنت دول العالم خسائر كبيرة، حيث أوضحت دراسة أجرتها شركة الأبحاث التقنية Top10Vpn ومقرها المملكة المتحدة، أن حوالي 4،196 ساعة من انقطاع الإنترنت في الهند على سبيل المثال كلف الاقتصاد ما يقرب من 1.3 مليار دولار في عام 2019، وقد كانت الهند ثالث أكثر الاقتصادات تضرراً على مستوى العالم بعد العراق والسودان اللذين ضربتهما الأزمات بسبب انقطاعات الإنترنت.

وقال التقرير، إن 8.4 مليون مستخدم للإنترنت فى الهند تأثروا في مختلف الحوادث، وتضيف الدراسة أن التأثير الاقتصادي من المحتمل أن يكون أعلى، نظرًا لأن الدراسة قيمت فقط انقطاع التيار الكهربائي على نطاق المنطقة ولم يتم تضمين عمليات الإغلاق الأصغر والأكثر محلية في الهند.

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وقال صامويل وودهامز وسيمون مجليانو ، مؤلفو تقرير Top10Vpn ، لموقع التقني TOI الهندى في رسالة إلكترونية: "كان هناك المزيد من عمليات إغلاق الإنترنت في عام 2019 أكثر من أي وقت مضى"، وأضافوا "بالنسبة للهند ، فإن تواتر الاضطرابات لا يزال يفوق بكثير أي دولة أخرى حللناها ، وما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل عدد ومدة الاضطرابات ، فمن المرجح أن يستمر التأثير الاقتصادي في الارتفاع".

كانت الغالبية العظمى من الإغلاقات على الإنترنت في الهند في عام 2019 موضعية للغاية وقصيرة الأجل، لكن أعنف انقطاع وقع في كشمير، حيث لا يزال الإغلاق مستمرًا، وقال "وودهامز" و "ميكليانو": "إن الإغلاق في كشمير هو أحد أطول فترات الإغلاق على الإنترنت التي حدثت، وكلف الاقتصاد الهندي حوالي 1.1 مليار دولار في عام 2019".

لقد أضر بالاقتصاد، وأثر على خدمات الرعاية الصحية المحلية، وحرية الصحافة والتعليم في المنطقة، كما أسفرت القيود المفروضة على خدمات الإنترنت في الشمال الشرقي فيما يتعلق بقانون تعديل المواطنة عن حوالي 102 مليون دولار من التأثير الاقتصادي، وأدت القيود المفروضة على ولاية أوتار براديش إلى 63 مليون دولار.