شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول قمر كامل وخسوف لعام 2020 يحدث اليوم.. اعرف امتى هيتكرر تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتفع اليوم أول قمر كامل في العام الذى يسمى بقمر الذئب، والذى يأتى ومعه أول خسوف قمري لعام 2020، حيث سيمر القمر وراء الأرض، ويظهر في أقصى الحافة الخارجية لظل كوكبنا فيما يسميه العلماء خسوف قمري، حيث سيكون الخسوف مرئيًا بشكل أساسي من نصف الكرة الشرقي، مع وجود دول في أوروبا وإفريقيا وكثير من آسيا في موقع المشاهدة الرئيسي، وذلك فى تمام الساعة 7:07 مساء، الذروة في الساعة 9:10 مساء، وينتهى في الساعة 11:12 مساء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيظهر أربعة خسوف قمري عبر سماء الأرض في عام 2020، حيث ستكون جميعها خسوف من نوع penumbral eclipse، مما يعني أن وجه القمر سيظهر لونًا فضيًا أغمق لبضع ساعات.

بث مباشر للخسوف القمرى

وسيخضع القمر لدخوله الأعمق في ظل الكرة الأرضية للكرة الأرضية عندما يواجه هذه القارات ليلا، وقد تكون هناك عواصف في تلك الليلة ببعض المناطق، لذلك فإن ظروف المشاهدة ليست مثالية لرصد الخسوف.

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فإنه في جاكرتا بإندونيسيا ، يبدأ الخسوف القمري للقمر في الساعات الأولى من يوم السبت 11 يناير، ويبدأ الحدث في الساعة 12:07 صباحًا بالتوقيت المحلى لها، يصل إلى أقصى كسوف الساعة 2:10 صباحًا وينتهي الساعة 4:12 صباحًا، ولكن مثل جوهانسبرج، قد تعرقل الظروف الغائمة المنظر.

وفي بعض الأماكن مثل كولكاتا بالهند وباريس، سيكون الطقس أفضل لللخسوف، فيبدأ فى كولكاتا الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي لها، ويصل إلى الحد الأقصى في اليوم التالي الساعة 12:40 صباحًا، ويختتم الساعة 2:42.

أما عن باريس فسيبدأ في الساعة 8:10 مساءً، ويصل الحد الأقصى الساعة 10:12 مساءً.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة الخسوف شخصيًا، فسيقوم مرصد Slooh ببث المشاهدات المباشرة لكسوف الشمس عبر الإنترنت، وسيقدم مشروع Virtual Telescope Project أيضًا بثًا مباشرًا عبر الإنترنت للخسوف.