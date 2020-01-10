تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف LG G9 ThinQ داخل غطاء واقي، وتؤكد التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب مجموعة من الصور التي تستعرض لنا الهاتف LG G9 ThinQ داخل غطاء واقي شفاف مصمم خصيصًا لهذا الهاتف. الهاتف LG G9 ThinQ الذي يظهر في هذه الصور المسربة الجديدة يتماشى من حيث التصميم مع الصور الحاسوبية التي نشرها المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks في الأونة الأخيرة. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن يكون ما نتعامل معه هنا هو الهاتف LG V60 ThinQ، ولكن هناك إحتمال أن يتشارك الهاتف LG G9 نفس التصميم مع الهاتف LG V60، تمامًا كما تشارك الهاتف LG G8X ThinQ نفس التصميم مع الهاتف LG V50S ThinQ، والهاتف LG G8 ThinQ مع الهاتف LG V50 ThinQ قبل ذلك.

كما تلاحظون، الهاتف LG G9 ThinQ سيحصل على تصميم مشابه لتصميم الهاتف LG G8X ThinQ الحالي، على الرغم من أنه يضم ضعف عدد الكاميرات الموجودة في الواجهة الخلفية.

قررت شركة LG إستخدام ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية لهواتفها الذكية في العام الماضي، ولكن قررت الشركة إستخدام أربع كاميرات بوضعية أفقية في طراز 2020. ومع ذلك، فقد إختفى قارئ بصمات الأصابع من الواجهة الخلفية، وسيستخدم الهاتف هذا المستشعر في الشاشة.

الشاشة مسطحة تمامًا، فمعظم الشركات تعمل على تزويد هواتفها الذكية الرائدة بالشاشات المنحنية الطرفين، ولكن يبدو أن شركة LG لا تحب هذا التصميم. الأبعاد الدقيقة للشاشة غير معروفة، ولكن المصادر تدعي أنها ستتراوح بين 6.7 و 6.9 إنش، وستملك إطار نحيف للغاية.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فقد قررت شركة LG تضمينها في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، تمامًا مثل الهاتف LG G8X ThinQ. وبصرف النظر عن الكاميرا الأمامية، فالهاتف LG G9X ThinQ سيضم بدوره منفذ السماعات 3.5mm، وزر المساعد الرقمي Google Assistant على الجانب.

الهاتف LG G9 ThinQ سيمتاز بأبعاد تبلغ 169.4 × 77.6 × 8.8 ملمتر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك إحتمال كبير أن تقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل.