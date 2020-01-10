Hisense تستعرض لنا هاتف ذكي مع شاشة ملونة بتقنية الحبر الإلكتروني في معرض CES 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تم كشف النقاب عن الهاتف Hisense A5 في العام الماضي مع شاشة بتقنية الحبر الإلكتروني، ولكن كانت هذه الشاشة أحادية اللون. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Hisense أن تعرض لنا هذا العام هاتفًا أوليًا يستخدم شاشة مُلونة بتقنية الحبر الإلكتروني، وذلك في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المُنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

التفاصيل شحيحة في الوقت الراهن، ولكن يُقال أن الشاشة الجديدة تتميز بتحسين معدلات التباين ومعدل التحديث بالمقارنة مع الشاشة المستخدمة في الهاتف Hisense A5. ومع ذلك، فإن شاشات الحبر الإلكتروني الملونة تميل إلى أن تكون معدلات تحديثها أبطأ بكثير من الشاشات الأحادية اللون البطيئة بالفعل، والتي لا تشكل مشكلة بالنسبة للقارئات الإلكترونية مثل أجهزة Kindle من شركة أمازون، ولكنها محدودة بالفعل عندما يتعلق الأمر بواجهة الهواتف الذكية.

على أي حال، شاشات الحبر الإلكتروني المُلونة ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في الربع الثاني من هذا العام، وفقا للتقارير. ومع ذلك، لم تُعلن شركة Hisense عن إطار زمني لإطلاق هذا الهاتف.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شاشات الحبر الإلكتروني بصفة عامة تميل إلى أن تكون غير مُجهدة للعين مما يجعلها خيارًا مثيرًا للإهتمام للهواتف الذكية. إذا نجحت شركة Hisense في التغلب على مشكلة معدل التحديث، فقد يُصبح هذا خيارًا مثيرًا للإهتمام حقًا.