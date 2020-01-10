خاصية Face Unlock تواجه خللاً لدى بعض مستخدمي Google Pixel 4 بعد التحديث الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتلقى الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL إستقبالاً حارًا هذا العام. لقد تبنى هذين الهاتفين بعض الخيارات الجديدة على مستوى التصميم والتي لم يكن لها صدى كبير بين العديد من مستخدمي الهواتف الذكية مثل إيماءات التحكم غير اللمسية Project Soli، والتحول إلى ميزة فتح الهاتف عن طريق الوجه Face Unlock، والتخلي عن مستشعر بصمات الأصابع. الكاميرا، كانت هي الجانب الوحيد الذي لم يتلقى الإنتقادات في الهاتف Google Pixel 4.

كان Google Pixel 4 أول هاتف من شركة جوجل يتخلى عن مستشعر بصمات الأصابع ويتبنى نظام التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه. كانت حقيقة أنه لا يزال بإمكانه العمل مع إغلاق أعين المستخدم مخاطرة أمنية كبيرة لم تقم شركة جوجل بعد بحلها. وبوضع كل ذلك جانبًا، يواجه عدد صغير من المستخدمين مشاكل في عتاد Face Unlcok.

وبشكل أكثر تحديدًا، يرى المستخدمون المتأثرون إحدى الرسالتين أثناء محاولة إستخدام Face Unlock أو التسجيل : ” لا يمكن التحقق من الوجه. حاول مرة أخرى ” أو ” لا يمكن التحقق من الوجه. العتاد غير متوفر “. لقد كانت هذه المشكلة تظهر لدى بعض المستخدمين منذ شهر نوفمبر، ولكن المناقشة على Google Support حظيت ببعض الإهتمام أكثر من المستخدمين المتأثرين بعد إطلاق التحديث الأمني لشهر يناير.

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كان حل جوجل الأولي لهؤلاء المستخدمين المتأثرين هو القيام بأمرين، وهما حذف وإعادة تسجيل بيانات الوجه، أو إعادة الهاتف لحالة المصنع. لسوء الحظ، بالنسبة للعديد من المستخدمين المتأثرين، لم يساعد أي من الحلين المقترحين في علاج المشكلة، على الرغم من أن بعض المستخدمين أوضحوا أن إعادة الهاتف إلى حالة المصنع نجح في حل مشكلتهم. أوضح بعض المستخدمين الآخرين أنهم لا يستطيعون حتى إزالة بيانات الوجه المسجلة.

يحتاج المستخدمون المتأثرون إلى اللجوء إلى استخدام كلمة مرور أو رمز PIN أو نمط للحفاظ على أمان هواتفهم حتى تكتشف جوجل ماهية المشكلة. نأمل أن يتم حل المشكلة بسهولة من خلال تحديث برمجي، لكي لا يضطر المستخدمين لإستبدال هواتفهم الذكية لدى الشركة.