Huawei تبيع 100 آلف وحدة من الهاتف Huawei Mate X كل شهر

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، كشف لنا الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 400 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold، مما يشير إلى وجود طلب جيد على الهواتف القابلة للطي على الرغم من أسعارها الباهظة.

قررت شركة Huawei الآن الرد على شركة سامسونج بمعلومات عن أداء الهاتف Huawei Mate X القابل للطي في السوق. يتوفر الهاتف Huawei Mate X في الصين فقط، ولكن الشركة لا تزال تقول أنه منذ إطلاقه في اليوم 15 نوفمبر، تمكنت شركة Huawei من بيع 100 آلف وحدة شهريًا. ومن شأن ذلك أن يجعل العدد الإجمالي لوحدات Huawei Mate X المباعة يبلغ حوالي 200 آلف وحدة.

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في غضون ذلك، كشفت وكالة الأنباء الصينية Sina أن شركة Huawei قد قلصت مهلة الشحن إلى النصف، مما يعني أن جميع المستخدمين الذين يشترون جهازها اللوحي في يوم الجمعة سيحصلون على أجهزتهم الجديدة القابلة للطي بحلول يوم الثلاثاء، بدلاً من الإنتظار لمدة أسبوع كامل. في الوقت الراهن، تبلغ تكلفة Huawei Mate X ما يُعادل 2447 دولار أمريكي، في حين يبلغ سعر Galaxy Fold ما يُعادل 2303 دولار أمريكي.