Foxconn تلغي خططها لإستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - سوف تتراجع Foxconn عن مذكرة تفاهم مع الحكومة الهندية بعد فشلها في الحصول على صفقة للأرض من أجل خطوط الإنتاج المحلية الخاصة بها. ووفقًا لـ Subhash Desai، وزير الصناعات في ولاية ماهاراشتار، فقد كانت الشركة المصنعة تبحث عن قطعة أرض مناسبة في السنوات الخمس الماضية، ولكن في النهاية، فشلت في الحصول على واحدة بشروط من شأنها أن تكون مناسبة لها.

ووفقا لمصادر محلية، فقد أرادت شركة Foxconn إنشاء مصنع ومركزًا صناعيًا في ميناء Jawaharlal Nehru Port Trust في نافي مومباي بالإضافة إلى شراء 44 فدانًا من الأراضي في المنطقة الإقتصادية الخاصة. في نهاية المطاف، ذهبت الأرض إلى DP World، على الأقل وفقا لمسؤول من وزارة الصناعة.

Foxconn هي شركة تصنيع تايوانية تعد واحدة من الموردين الرئيسيين لشركة أبل، فهي تشرف على تصنيع أجهزة مثل iPhone و iPad و MacBook، فضلا عن العديد من الأجهزة الأخرى لشركة آبل، ولكن لم يتم إنتاج أي منها في الهند. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن السيد Subhash Desai ذكر أن القرار لن يؤثر على المستهلكين بشكل مباشر، ولكن قد تتأثر الشركات المصنعة الأخرى للأجهزة. وأضاف : ” دخلت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى إلى السوق وهي في حالة جيدة “.