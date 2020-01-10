آيسر تعلن عن Spin 5 و Spin 3 بالإضافة لجهازين آخرين

أضافت شركة آيسر عن جهازي Spin 5 و Spin 3 الجديدين إلى أجهزتها المحمولة الرائجة القابلة للتحول، كما أضافت جهازين إلى سلسلة Swift 3 المحمولة خفيفة الوزن.

سيحظى التصميم المرن لسلسلة Spin بإعجاب المحترفين والطلاب، حيث سيتيح لهم الرسم وتدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى وتقديم العروض طوال اليوم بسهولة كبيرة، وكل ذلك بحركة بسيطة، كما تُعد سلسلة Swift 3 الجديدة رفيقاً مثالياً للأشخاص الذين يتنقلون أثناء عملهم، وذلك بفضل هيكلها المعدني الأنيق والنسبة العالية لحجم الشاشة إلى الهيكل وعُمر البطارية الطويل.

وقال جيمس لين، مدير عام أجهزة الحاسوب المحمولة التجارية والقابلة للانفصال وقطاع منتجات تكنولوجيا المعلومات بشركة آيسر: “تعد أجهزة Spin 5 و Spin 3 الجديدة خياراً ممتازاً لأي شخص يبحث عن جهاز واحد يمكن استخدامه في العمل والمدرسة وللترفيه ولممارسة هواياته، فالدمج بين الهيكل الرفيع والأخف وزناً، وشاشات اللمس ذات الإطار الرفيع، وأحدث تقنيات Active Stylus، يجعل أجهزة Spin 5 و Spin 3 الجديدة القابلة للتحول خياراً مثالياً لكل شخص يريد إنجاز الكثير من الأعمال بوضعيات متنوعة”.

Spin 5 و Spin 3

يتميز Spin 5 و Spin 3 بتصميم رفيع للغاية يجعل الهيكل القابل للتحول أسهل في الاستخدام من خلال أربعة وضعيات: الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو شاشة العرض أو شكل الخيمة، ويسمح المِفصل الدائم الذي يتحرك بزاوية 360 درجة بالانتقال السلس بين وضعيات الاستخدام، بحيث يمكن للمحترفين والطلاب تغيير المهام دون عناء، وتعمل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية، والتي تأتي كتجهيز اختياري، على زيادة الإنتاجية في البيئات منخفضة الإضاءة.

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يأتي جهاز Spin 5 بسُمك يبلغ 0,59 بوصة “14.9 مم” فقط، كما يأتي بشاشة لمس رائعة بحجم 13,5 بوصة بدقة 2K ومحاطة بإطار رفيع بحجم 7,78 مم فقط، وهو ما يجعل نسبة حجم الشاشة إلى الهيكل 80٪، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيكل المصنوع من الألمنيوم والمغنيزيوم ومسند اليد يجعلانه متيناً وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 2.65 رطلاً “1.2 كغ” فقط.

أما جهاز Spin 3 فيمتاز بشاشة كبيرة فائقة الدقة قياس 14 بوصة، وتبلغ نسبة بُعديها 9:16، كما يتميز الجهاز بإطار الشاشة الرفيع بحجم 7,82 مم، وتبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الهيكل 78٪، ويتميز الجهاز بهيكل معدني أنيق وعصري يمكن وضعه بسهولة في حقيبة أوراق أو حقيبة ظهر، ويبلغ وزن الجهاز 3,31 رطلاً “1.5 كغ” ويبلغ سمكه 0,67 بوصة “16,9 مم”.

كما يأتي جهازا Spin 5 و Spin 3 مع قلم Acer Active كتجهيز أساسي وهو قلم يتميز بالشحن السريع مع تقنية Wacom AES 1.0 “الشحنات الإلكتروستاتيكية النشطة” بحيث يوفر للمستخدمين تجربة كتابة سريعة ودقيقة، وتعمل تقنية AES على محاكاة تجربة الكتابة بالحبر على الورق الحقيقية من خلال توفير 4096 مستوى ضغط، ومن ثم تصبح الكتابة والرسم وكل حركات القلم دقيقة وواقعية.

وبفضل أحدث المعالجات التي تصل إلى الجيل العاشر من معالجات Intel® Core™، يقدم الجهازان أداءً قوياً يصل إلى 15 ساعة بالنسبة لجهاز Spin 5 و12 ساعة بالنسبة لجهاز Spin 3، وكذلك يدعم كلا الجهازين الجديدين من Spin خاصية الشحن السريع، حيث يمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 4 ساعات بشحنه لمدة 30 دقيقة فقط.

ويحتوي كلا الطرازين على هوائي لاسلكي بتقنية Intel® Wi-Fi 6 “Gig+” AX201 802.11ax فائق السرعة ثنائي النطاق، والذي يوفر اتصالاً بسرعات تصل إلى 3 أضعاف الهوائي اللاسلكي 802.11ac، كما يوفر اتصالاً مطوراً، لا سيما في المناطق المزدحمة بالأجهزة مثل أماكن العمل والمطارات والمنازل.

جهاز الحاسوب المحمول Swift 3 SF313-52/G

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يتميز جهاز Swift 3 SF313-52/G بسمك 0,63 بوصة “15,95 مم” ووزن 2,62 رطل “1,19 كغ”، وهيكل معدني أنيق، وبالتالي يكون وضعه في حقيبة اليد والسفر أمراً سهلاً، كما يتميز الجهاز بإطار الشاشة الرفيع، بحيث تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الهيكل 83.65٪ ونسبة بُعدي الشاشة 3: 2، وهذا يوفر مساحة أكبر للقراءة بنسبة 18٪، على شكل ارتفاع رأسي، ولزيادة تعزيز الشاشة التي تدعم 100٪ من ألوان sRGB، فإنها تتضمن تقنيتي Acer Color Intelligence™ وAcer ExaColor، اللتين تعملان على إضفاء الحيوية على الصور ومقاطع الفيديو وعرضها بألوان مميزة على الشاشة بقياس 13.5 بوصة.

يمثل جهاز Swift 3 SF313-52/G ثمرة التعاون المشترك مع إنتل في إطار برنامج إنتل للابتكار الذي أطلق عليه رمز “Project Athena”، وقد اجتاز الاختبارات الصارمة لتحقيق أهداف تجربة البرنامج ومواصفات الأجهزة، وذلك لضمان أن يقدم الحاسوب الاستجابة المستمرة، والفتح السريع، وعمر البطارية التي يحتاجها الأشخاص الطموحين من أجل التركيز في عملهم من أي مكان.

يأتي جهاز Swift 3 SF313-52/G مزوداً بمعالجات تصل إلى الجيل العاشر من معالجات Intel® Core™ i7-1065G7، وأحدث بطاقات الرسومات من NVIDIA®، وبطارية تدوم طويلاً لتوفر للمستخدمين ما يصل إلى 16 ساعة من الإنتاجية، كما يتميز بدعم الشحن السريع، حيث يمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 4 ساعات بشحنه لمدة 30 دقيقة فقط، وتسمح لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية للمستخدمين بالكتابة في البيئات المظلمة، ويدعم الحاسوب المحمول خاصية Wake On Voice والتي تسمح بتفاعل المستخدمين مع Cortana أثناء وجود الجهاز في وضع Modern Standby.

جهاز الحاسوب المحمول Swift 3 SF314-42 بمعالجات AMD Ryzen

يأتي جهاز Swift 3 SF314-42 بشاشة قياس 14 بوصة، وهو جهاز حديث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الأناقة والقوة والكفاءة، ويتميز أحدث جيل منه بوزنه الخفيف وسماكته الرفيعة، إذ يبلغ وزنه 2.6 رطل “1,2 كغ” فقط، ويبلغ سُمك هيكله المعدني الخفيف 0,65 بوصة “16,55 مم”، وتتميز الشاشة بارتفاع نسبة الشاشة إلى الهيكل والإطار الرفيع للغاية.

بالإضافة إلى تصميمه الأنيق، توفر معالجات AMD Ryzen™ 4000 Series أداءً فائقاً مدعوماً بتقنية تصنيع 7 نانومتر مبتكرة وبنية Zen 2 للأنوية، وتساعد تقنية Wi-Fi 6 802.11ax وأقراص الحالة الصلبة PCIe بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت على عمل جميع مكونات الجهاز بسرعة فائقة.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتوفر جهاز آيسر Spin 5 في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من أبريل بسعر يبدأ من 999 يورو.

سيتوفر جهاز آيسر Spin 3 في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من فبراير بسعر يبدأ من 649 يورو.

سيتوفر جهاز آيسر Swift 3 SF313-52/G في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من فبراير بسعر يبدأ من 699 يورو.

يتوفر جهاز آيسر Swift 3 SF314-42 حالياً في دولة الإمارات بسعر يبدأ من 2000 درهم.

تجدر الإشارة إلى أن مواصفات الأجهزة الجديدة وأسعارها ومدى توافرها تختلف حسب المنطقة.