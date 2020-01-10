شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن تخليه عن تحدى 2020 ويكشف عن طموحاته حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك ومؤسسها في منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، عن طموحاتها المستقبلية، وذلك في إطار تقليد اعتاد عليه بداية كل عام، حيث كان زوكربيرج خلال السنوات الماضية يضع لنفسه تحديًا سنويًا، مثل: تعلم الصينية، وإصلاح شبكة التواصل الاجتماعي، وسلسلة من المناقشات حول مستقبل التكنولوجيا وغير ذلك، ولكنه قرر بداية من هذا العام التخلى هذه التحديات السنوية ليكشف عن طموحه للسنوات العشر المقبلة دفعة واحدة بحسب ما ذكره في منشوره.

وقال زوكربيرج في منشور طويل على حسابه الرسمي" في كل عام جديد من العقد الماضي، وضعت تحديًا شخصيًا، كان هدفي هو أن أنمو بطرق جديدة خارج عملي اليومي الذي يدير فيس بوك، حيث قادني هؤلاء إلى تعلم لغة الماندرين، وترميز مساعد ذكاء اصطناعى لمنزلي، وقراءة المزيد من الكتب، وتعلم الصيد والطهي، والحصول على راحة أكبر في التحدث أمام الجمهور.

وأضاف :"عندما بدأت هذه التحديات ، كانت حياتي تقريبًا تتعلق ببناء موقع فيس بوك، لكن الآن هناك الكثير لتتعلم منه، ففي فيس بوك، نقوم ببناء الكثير من التطبيقات والتقنيات المختلفة - بدءًا من منصة اجتماعية خاصة جديدة إلى الواقع المعزز والظاهري - ونحن نتحمل الكثير من المسؤولية الاجتماعية، وخارج فيس بوك، أنا أب الآن وأحب قضاء بعض الوقت مع عائلتي ، والعمل في أعمالنا الخيرية ، وتحسين الرياضة والهوايات التي التقطتها على مر السنين، لذلك بينما أنا سعيد لأنني واجهت تحديات سنوية على مدى العقد الماضي ، فقد حان الوقت للقيام بشيء مختلف.

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وأوضح مؤسس فيس بوك:"خلال هذا العقد، سأركز على المدى الطويل، بدلاً من مواجهة التحديات من سنة إلى أخرى، حاولت التفكير فيما آمل أن ينظر إليه العالم وحياتي في عام 2030 حتى أتمكن من التأكد من أنني أركز على هذه الأشياء، بحلول ذلك الوقت، إذا سارت الأمور على ما يرام، ستكون ابنتي ماكس في المدرسة الثانوية، وستكون لدينا التكنولوجيا لنشعر بوجود حقيقي مع شخص آخر بغض النظر عن مكان وجودهم، وسيكون البحث العلمي قد ساعد في علاج ومنع ما يكفي من الأمراض لتمديد أعمالنا متوسط ​​العمر المتوقع من 2.5 سنة أخرى.

وكشف زوكربيرج في منشوره أنه يطمح إلى تحسين تقنية الواقع الافتراضي لتكون قادرة على معالجة أزمة الإسكان، وذلك عن طريق تمكين الناس من العمل من أي مكان، وذلك من خلال شركة الواقع الافتراضي التي تملكها شركة فيس بوك، Oculus، كما يعتقد زوكربيرج بأن الهواتف ستبقى منصة الحوسبة الأساسية لغالب العقد القادم، وذلك عن طريق تقنية الواقع المعزز، مع العلم أن فيسبوك تطور نظارات خاصة بالواقع المعزز.

واستكمل أن الإنترنت أنشئ مجتمعًا عالميًا حيث يصعب على الناس تمييز أنفسهم، لذا فإن مجموعات أصغر على الإنترنت قادرة على جعل الناس يشعرون بأنهم متميزين مرة أخرى، ولعل فيس بوك يعمل على تقديم المزيد من المجموعات الخاصة، وخيارات التراسل الخاص.

وقال زوكربيرج: إنه من الصعب على شركات التقنية الخاصة أن تعالج بنفسها الأسئلة الكبيرة التي تواجه التقنية، لذا على الحكومات التدخل أثناء الانتخابات، وإدارة المحتوى، واحتمالية البيانات، والخصوصية، ويحاول فيس بوك إعادة تنظيم نفسها في محاولة لردع التشريعات التي تفرضها عليها الحكومات.