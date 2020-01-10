شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات واقع افتراضى جديدة يمكن ارتداؤها لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما نشهد قريبًا نظارات واقع افتراضي يرتديها المستخدم لفترات طويلة دون الشعور بالإرهاق، إذ أعلنت شركة يابانية للإلكترونيات خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في لاس فيجاس عن نموذج جديد لنظارات الواقع الافتراضي تشبه النظارات التي ظهرت بفيلم ستيمبانك في التسعينيات.

ووفقا لما ذكره موقع "مرصد المستقبل الإماراتى"، تتضمن النظارات الجديدة ألواح من الثنائيات العضوية الباعث للضوء عالية الدقة التي تدعم تقنية المدى الديناميكي العالي، وذكرت الشركة في بيانٍ صحافي أن النظارات تتفرد بدعمها لهذه التقنية.

تسعى الشركة إلى جعل ارتداء نظارات الواقع الافتراضي لفترات طويلة أكثر راحة، ولذا تركز رؤية الشركة على تطوير نظارات واقع افتراضي أثقل من المعتاد دون الحاجة إلى ربطها حول رأس المستخدم.

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ويعاني النموذج الأولي من بعض العيوب، إذ قال سام بايفورد، المحرر في موقع ذا فيرج، إن النظارات كانت ثقيلة وانزلقت عندما انحنيت للأمام.

وكانت ألواح الثنائيات العضوية الباعثة للضوء صغيرة ما أدى إلى صغر زاوية الرؤية بالمقارنة مع نظارات الواقع الافتراضي الأخرى.، ولا تنوي الشركة طرح هذا النموذج الأولي في الأسواق قريبًا.

كما أن لديها شاشة 3Kx3K مميزة بمعدل تحديث 90 إطارا فى الثانية، تدعم فيديوهات ثلاثية الأبعاد بدقة 8k.، وبإمكان هذه النظارة دعم 7 كاميرات تمكنها من رصد الواقع المحيط ومساندته بصور وعناصر الواقع المعزز على غرار نظارات HoloLens الشهيرة.