فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إطلاق الهاتف Galaxy Fold بنجاح، تركز شركة سامسونج الآن على إطلاق الجيل التالي من الأجهزة القابلة للطي مع العلم بأنه من المرجح أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy Bloom ذو التصميم الصدفي في النصف الأول من الشهر المقبل. أما وقد قلنا ذلك، فقد تردد الآن أن شركة سامسونج عرضت هاتفًا ثالثًا قابلاً للطي في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية بإستثناء أن هذا الهاتف يضم شاشة قابلة للف أو بالأحرى للدوران.
لقد سمعنا عن هذا التصميم من قبل ويقول البعض أن شركة LG تمتلك هاتفًا ذكيًا قابلاً للف تعمل عليه منذ فترة. لكن يبدو أن شركة سامسونج تجهز نفسها لإطلاق هاتف مماثل. لسوء الحظ، لم يتمكن سوى عدد قليل من الحظور من معاينة الهاتف الفعلي مما يفسر ندرة المعلومات حول هذا الهاتف. كل ما نعرفه هو أن الشاشة كانت مغطاة بنفس المادة المستخدمة في الهاتف Galaxy Fold الحالي، أي البلاستيك.
الصور الحاسوبية من موقع LetsGoDigital تتخيل جهازًا ذا شاشة يمكن تمديدها من 6 إنش إلى 8 إنش، ولكنها لا تستند إلى أي دليل قوي حتى لا تتحمس كثيرًا. عمومًا، سنحاول البحث عن مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، وسنبقيك على إطلاع دائم.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تعرض سرًا هاتفًا ذكيًا مزودًا بشاشة قابلة للف في معرض CES 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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