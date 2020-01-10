LG تعد بتصحيح أوضاع قسم الهواتف الذكية في الشركة بحلول العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يكن أداء قسم الهواتف الذكية في شركة LG جيدًا في السنوات الأخيرة، فقد شهد هذا القسم إنخفاضًا سريعًا في حصته في السوق، في حين كانت النتيجة النهائية تكبد شركة LG لخسائر مالية كبيرة بسبب الأداء الضعيف لهذا القسم. خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وعد الرئيس التنفيذي لشركة LG بأن قسم الهواتف الذكية سينجح في العودة إلى السكة الصحيحة بحلول نهاية العام 2021.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة LG، السيد Kwon Bong-seok، أن قسم الهواتف الذكية في الشركة سيقوم بتوسيع تشكيلة الهواتف وسيُطلق بثبات هواتف جديدة، مرفقة بـ ” تصاميم مبهرة لجذب المستهلكين “. ومع ذلك، لم يشر إلى أجهزة أو تشكيلات محددة، ولم يلمح إلى ما يقصده بالتصاميم المبهرة. وأكد فقط أنه سيتم مضاعفة الطموح لتعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق الهواتف الذكية.

كشف التقرير المالي الأحدث من شركة LG عن إنخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من أن الشركة تمكنت من خفض خسائرها التشغيلية إلى النصف في الربع الثالث من العام 2019. تعتمد شركة LG إعتمادًا كبيرًا على أدائها على الساحة المحلية حيث كانت أجهزة 5G الخاصة بها من بين الأجهزة الأكثر مبيعًا.