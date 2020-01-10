الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G يُغير وجهته إلى الإمارات العربية المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تم بالفعل إطلاق طراز 4G في أجزاء قليلة من العالم، إلا أن طراز 5G من الهاتف Huawei Mate 30 Pro كان متوفرًا في الصين فقط حتى الآن. تغير ذلك اليوم، فقد تم إطلاق الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة كما حصل على تقديم رسمي هناك.

سيتوفر الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة إبتداءً من 15 يناير مقابل 3899 درهم إماراتي، وهو ما يُعادل 1061 دولار أمريكي وفقا لأسعار الصرف الحالية. سيتم عرضه للبيع في متاجر Huawei Experience Stores، وفي متاجر التجزئة الأخرى في 23 يناير.

في حالة إذا قمت بطلب الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G مسبقًا يوم 15 يناير، فسوف تحصل على مجموعة من الهدايا المجانية التي تبلغ قيمتها 1829 درهم إماراتي، بما في ذلك شاحن سريع للسيارة، والحامل DJI Osmo Mobile 3 Gimbal، وخدمات VIP.

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الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G يدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الهاتف لا يأتي مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وإنما يستخدم التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei بسبب الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركة الصينية مما يمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك جوجل.

الآن بعد أن غادر الصين، ربما سيصل الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G إلى بلدان وأقاليم أخرى في المستقبل القريب.