الصغرى تصل لسالب واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت..وتعلن موعد تحسن الجو

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن السبت 11 يناير، يشهد ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴفة أﺣﻴﺎﻧﺎ، ليسود ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، حيث تصل الصغرى في سانت كاترين لسالب 1.

وشهدت البلاد الأيام الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1,5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1,5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 08 والعظمى 17

شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 16

طنطا الصغرى 07 والعظمى 16

دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 10 والعظمى 18

مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

سيوة الصغرى 03 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18

الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 19

السويس الصغرى 11 والعظمى 17

العريش الصغرى 07 والعظمى 17

رفح الصغرى 07 والعظمى 17

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17

نخل الصغرى 03 والعظمى 16

نويبع الصغرى 11 والعظمى 18

طابا الصغرى 08 والعظمى 15

كاترين الصغرى -01 والعظمى 11

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الطور الصغرى 10 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20

الغردقة الصغرى 11 والعظمى 18

مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

أسيوط الصغرى 04 والعظمى 17

سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

قنا الصغرى 05 والعظمى 18

الأقصر الصغرى 07 والعظمى 19

أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 18

الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

شلاتين الصغرى 13 والعظمى 21

ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

حلايب الصغرى 16 والعظمى 18

رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19

موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت.

وتوقع شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت ، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة طقس سيئة من الإثنين وحتى الجمعة، تخللها أمطارا غزيرة ورياح وأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان رسمي، إن البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من الثلاثاء، وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.