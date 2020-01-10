شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة كورية تطلق ميزان ذكى يقدم رسائل تشجيعية عند زيادة وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف شركة من كوريا الجنوبية، إلى وضع حد للسمنة بميزان ذكى يقدم رسائل مشجعة سواء فقدت أو اكتسبت أو بقيت بنفس وزنك.

الميزان الجديد على شكل سحابة، ويظهر وزنك رقميًا ويأتي مع تطبيق مصاحب يتيح لك تتبع تقدمك، فبمجرد زيادة وزنك، سيوفر التطبيق الدافع بعبارات مثل "كل شيء على ما يرام! ليس هناك اندفاع" ، وذلك في حالة ما كان وزنك زائدا.



الميزان

الميزان يعد بمثابة أول مشروع تعاونى مع استوديو التصميم الحائز على جائزة، Nendo ، بقيادة Oki Sato، ويعرض الأجهزة المنزلية الذكية المعاصرة مع تطبيق مصاحب مستوحى من العديد من التصورات السارة وشخصيات Kakao Friends"، بحسب ما ذكر موقع "ديلى ميل".

Advertisements



التطبيق

من هذه الأجهزة التى تنتجها الشركة، ميزان، والمرطب ، وجهاز تنقية الهواء ، ومقياس الحرارة ، والمنبه، ومصباح الطاولة، وأجهزة الاستشعار.



رسائل التشجيع

يظهر الميزان وزنك رقميًا على دائرة مستديرة فى الجزء العلوى والسطح متكتل ولكنه مستقر، فعند عند تسجيل الدخول، سيطلب التطبيق معلومات قياسية ، مثل الاسم والجنس والعمر والوزن والطول.

تبلغ تكلفة الميزان 120 دولارا وستكون متوفرة فى نهاية شهر يناير، بالإضافة إلى الميزان، فهناك العديد من الأجهزة التى تدخل أيضا ضمن نطاق الأجهزة الذكية.