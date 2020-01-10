شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن مشروع SpaceX للإنترنت الفضائى وطريقة وصوله للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX، عن تفاصيل جديدة حول مشروع Starlink الخاص بالإنترنت الفضائى، حيث قال إن المحطات المستخدمة للاتصال بالأقمار الصناعية ستبدو وكأنها أطباق طائرة مستديرة على عصا، وشارك ماسك أيضًا بعض الإرشادات البسيطة حول كيفية استخدام "محطة المستخدم"، فما عليك سوى توصيل الجهاز في المقبس وضبط الإشارة إلى السماء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صممت الأقمار الصناعية بمشروع Starlink لتوفير خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض منخفضة التكلفة من مدار الأرض المنخفض، وتخطط الشركة لإطلاق مئات أو حتى الآلاف من الأقمار الصناعية في المدار خلال العام المقبل.

ويعمل مشروع Starlink على غرار القنوات الفضائية، حيث يحتاج العملاء إلى هوائى للوصول إلى الخدمة، وستحتاج محطة المستخدم إلى توجيهها نحو السماء، ولكن يجب تغيير موقعها، حيث إن الأقمار الصناعية تتحرك باستمرار.

Advertisements

فقد وعد إيلون بشبكة الإنترنت العالمية من أقماره الصناعية، مما يترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كان حلمه سيصبح حقيقة واقعة.

وكان قد أكد ماسك نجاح أول مجموعة من أقماره الصناعية في أكتوبر 2019، حيث شارك تغريدة أخرى على أمل إسكات منتقديه، يقول فيها "أرسل هذه التغريدة عبر الفضاء من خلال القمر الصناعى Starlink، ثم كتب بعدها بساعات "لقد نجح".

وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها استخدام الأقمار الصناعية المدارية ويأمل ماسك أن يزود العالم بأسره بإمكانية الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة.

وكان بعض المستخدمين متحمسين لأن الأقمار الصناعية قد نجحت فى أداءها، فى حين أن البعض الآخر كان يشك فى إعلان ماسك، وقدم الرئيس التنفيذى أوراقاً إلى الاتحاد الدولى للاتصالات لتشغيل 30000 قمر ستارلينك إضافى فى وقت سابق من هذا الشهر، ما سيرفع العدد إلى 42000 إذا تمت الموافقة عليه.