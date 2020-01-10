كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مايكروويف عكسي يبرد المشروبات في 3 دقائق

يحتاج تبريد المشروبات لوقت طويل نسبياً في الثلاجة، لكن هذا الابتكار الجديد يحل المشكلة، من خلال تبريد السوائل في 3 دقائق فقط.

وتم الكشف عن جهاز “جونو” الذي يمكن اعتباره كـ “مايكروويف عكسي”، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس هذا الأسبوع، ويمكنه تبريد المشروبات خلال دقائق قليلة.

ويستخدم الجهاز تكنولوجيا الطاقة الحرارية لتبريد المشروبات بسرعة، سواء أكنت زجاجة من العصير أو كوباً ساخناً من القهوة.

Advertisements

وأوضحت شركة ماتريكس التي تقف وراء هذا المنتج الثوري “يمكن لجهاز جونو فعل أكثر من مجرد تبريد زجاجة العصير، بل يمكن أن يبرد القهوة الساخنة، ويحول الشاي الساخن إلى شاي مثلج، ويبرد الصودا في العلبة مباشرة”.

ويقوم المستخدمون ببساطة بوضع شرابهم في الجهاز، وإغلاق الغطاء، والضغط على أحد الأزرار العلوية وفقاً للوقت المطلوب للتبريد، وفي غضون دقائق، سيتغير شريط الضوء الموجود على الجهاز من الأحمر إلى الأزرق، مما يشير إلى أن المشروب قد وصل إلى درجة الحرارة المرغوبة.

لكن هذه التقنية المتطورة تأتي بسعر مرتفع بعض الشيء، حيث يبلغ سعر الجهاز 299 دولاراً، ومع ذلك تقوم ماتريكس حالياً بجمع التمويل للمشروع على موقع إندي غوغو، حيث يمكن للمشترين الأوائل حجز أجهزتهم بسعر 199 دولار، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.