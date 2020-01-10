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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وسادة ذكية تضبط نومك لتمنع الشخير
تسعى شركة 10 مايندز الأمريكية إلى إنهاء مشكلة الشخير إلى الأبد من خلال وسادة ثورية تعمل على تعديل وضعية النوم.
الوسادة المتحركة (Motion Pillow) التي تم عرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، هي عبارة عن وسادة تستخدم تقنيات متعددة للمساعدة في تخفيف المشكلات التي تسهم في الشخير.
وباستخدام “نظام مراقبة ضغط النوم”، يمكن لمستشعرات داخل الوسادة اكتشاف موضع رأس المستخدم، وهي قادرة على تنشيط الأكياس الهوائية داخل المنتج، لإعادة تعديل الرأس إلى وضعية النوم الصحيحة.
وتقترن تقنية الوسادة المتحركة بنظام كشف صوتي قادر على سماع الشخير عند حدوثه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وبمجرد أن يلتقط مستشعر صوتي خاص أي تنفس غير طبيعي، يبدأ بتفعيل ميزات الحركة في الوسادة، حيث يتم نفخ الأكياس الهوائية لإعادة رأس المستخدم إلى الوضعية الصحيحة.
كما توفر الشركة تطبيقاً خاصة يقترن مع الوسادة، يمكن استخدامه للحصول على نظرة عامة لبيانات النوم، بما في ذلك خطورة الشخير مع مرور الوقت، والوسادة متوفرة على أمازون بسعر 376 دولار.
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