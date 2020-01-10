كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن يخت ثوري في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، ظهر أول يخت من نوعه يتميز بقدرات إرساء تلقائية، ويسمح للمسافرين بالتواصل معه باستخدام الإيماءات والأوامر الصوتية.

وينفرد اليخت الجديد بقدرته على استيعاب 22 شخصاً، وببطاريته التي يمكنها تشغيل محركاته ذات الأداء العالي، وذلك بهدف توفير الطاقة.

وقد تم تزويد اليخت بثلاثة محركات فائقة الشحن، ونظام “فايوم باور” الجديد، والذي يعتبر بديلاً صديقاً للبيئة، لنظام المولد الذي يعمل بالوقود.

وأشارت “سي راي” وهي علامة تجارية تابعة لشركة “برونزويك” إلى أن القارب يتمتع بدفع عالي الأداء وعناصر تصميم مدروسة بعناية”.

Advertisements

وقال رئيس شركة “سي راي” المصنعة للقارب، ستيف لانغلايس: “يوفر معرض لاس فيغاس فرصة فريدة من نوعها في طرح قارب SLX-R400 للجمهور الذي سيقدّر إماكنياته التكنولوجية”.

وأضاف: “يعرض هذا النموذج الجديد الرائد، والذي سيكون متوفراً في عام 2020، نوع التقنيات الفريدة والمتقدمة التي يتمتع بها اليخت الجديد”.

وأكد لانغلايس على أن اتساع وسرعة تطوير منتجات شركته، لا مثيل لهما في الصناعة البحرية في العالم بأسره، وقال بأن الشركة تتطلع إلى مشاركة رؤيتها في معرض مثير حقاً يوضح التزاماتها بإعادة تعريف التجربة البحرية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.