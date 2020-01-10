الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 17 درجة

أعنلت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي، مشيرة إلى أنها ستكون ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎً، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 9 17

شبين الكوم 9 17

طنطا 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 17

مطروح 11 15

السلوم 08 15

سيوة 07 12

بورسعيد 10 14

دمياط 10 14

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 11 16

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السويس 11 17

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 15

طابا 08 14

كاترين 00 04

شرم الشيخ 12 18

الغردقة 11 18

مرسى علم 10 18

الفيوم 09 17

بنى سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 06 17

أسوان 09 17