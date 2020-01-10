صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف علوم الكمبيوتر مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف علوم الكمبيوتر The Complete Computer Science Master Class Bundle.

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 1023.

المدة: 174 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم العديد من لغات البرمجة مثل: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، و#C، وScala، وGoogle Go، وPHP MySQL لاحتراف إنشاء مواقع الويب، والتطبيقات التفاعلية، وإنشاء قواعد البيانات، وتنظيمها، بالإضافة إلى التعرف على كيفية عمل الخوارزميات لمعالجة هذه البيانات.

كما ستتعلم كيفية استخدام Scala، وGoogle Go في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، بالإضافة إلى تعلم اختبار البرمجيات الشامل باستخدام تقنيات مثل: Sikuli، وSelenium، وJUnit.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية حول تعلم إنشاء تطبيقات وواجهات إنترنت الأشياء الآمنة التي تتصل بالسحابة باستخدام (الأردوينو) Arduino بسرعة، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية إنشاء تطبيقات صوتية يمكن استخدامها مع المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa من أمازون، واستكشاف نماذج التفاعل مع الصوت، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتوفر كل دورة الكثير من التدريب العملي مع العديد من المشاريع التي يمكنك تنفيذها.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2799 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

لا شك أن احتراف (علوم الكمبيوتر) Computer Science يساعدك في الالتحاق بالعديد من المهن التقنية المرموقة في العديد من المجالات مثل: البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير الويب، وعلوم البيانات، والتحليلات، وغير ذلك الكثير.

عندما تبحث شركات التكنولوجيا العملاقة عن مواهب جديدة، فإنهم عادةً ما يختارون المرشحين الذين لديهم معرفة كافية بعلوم الكمبيوتر، ولكن الشهادة الجامعية في هذا المجال باهظة الثمن، وتستغرق وقتًا طويلًا للحصول عليها.

يمكنك الآن الحصول على المعرفة التي تحتاجها في هذا المجال بتكلفة أقل مما تتوقع، من خلال الحصول على الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete Computer Science Master Class Bundle)، والتي تقدم لك أكثر من 170 ساعةمن المحتوى التدريبي في مجال البرمجيات، التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء، وغير ذلك.

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 11 دورة تدريبية، مقسمة إلى 1023 درسًا، وأكثر من 170 ساعة من المحتوى، تغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها في علوم الكمبيوتر.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2799 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم العديد من لغات البرمجة مثل: (بايثون) Python، (جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، و#C، وScala، وGoogle Go، وPHP MySQL لاحتراف إنشاء مواقع الويب، والتطبيقات التفاعلية، وإنشاء قواعد البيانات، وتنظيمها، بالإضافة إلى التعرف على كيفية عمل الخوارزميات لمعالجة هذه البيانات.

Advertisements

كما ستتعلم كيفية استخدام Scala، وGoogle Go في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، بالإضافة إلى تعلم اختبار البرمجيات الشامل باستخدام تقنيات مثل: Sikuli، وSelenium، وJUnit.

تتضمن هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية حول تعلم إنشاء تطبيقات وواجهات إنترنت الأشياء الآمنة التي تتصل بالسحابة باستخدام (الأردوينو) Arduino بسرعة، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية إنشاء تطبيقات صوتية يمكن استخدامها مع المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa من أمازون، واستكشاف نماذج التفاعل مع الصوت، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتوفر كل دورة الكثير من التدريب العملي مع العديد من المشاريع التي يمكنك تنفيذها.

الأهم من ذلك أنك ستحصل على دورة تدريبية كاملة حول كيفية العثور على وظيفة، وكيفية التحضير لاجتياز أي مقابلة، ويقدم لك هذه الدورة فريق أجرى المئات من المقابلات الفنية في شركتي جوجل، وFlipkart.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete C# Masterclass

Building Voice Apps Using Amazon Alexa

Learn By Example: Scala

Software Testing Omnibus

Arduino IoT Cloud Bootcamp

The 2019 JavaScript Developer Bootcamp

Start Golang Programming Today & Become a Master of Google Go

Start Python 3 Programming Today

The Complete PHP MySQL Professional Course with 5 Projects

Break Away: Programming & Coding Interviews

From 0 to 1: Data Structures & Algorithms in Java

الحصول على الصفقة: من هنا.