شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعى يكتشف نسخة للأرض فى كوكبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية على موقعها أن مرصد TESS اكتشف كوكبا بحجم كوكب الأرض، قد تكون ظروفه ملائمة لوجود الماء السائل، ويمكن أن يكون صالحا للحياة، ويقول بول هيرتز، رئيس قسم الفيزياء الفلكية فى الوكالة، كان الهدف من إطلاق المرصد الفضائى للبحث عن كواكب شبيهة بكوكب الأرض، واكتشف هذا الكوكب خلال مراقبة نجم صغير في كوكبة دورادو الجنوبية "كوكبة أبى سيف "، ويبعد هذا الكوكب عن النجم "القزم الأحمر" نحو 100 سنة ضوئية، بحسب روسيا اليوم.

وحجم الكوكب المكتشف الذى أطلق علماء الفلك عليه الرمز TOI 700 d أكبر من حجم كوكب الأرض بنسبة 20% ولم يلاحظ علماء الفلك خلال متابعتهم لهذا الكوكب مدة 11 شهرا أى توهجات على سطحه، ويدور الكوكب حول القزم الأحمر TOI 700، ويحصل منه على 86% من الطاقة، وهذا يعادل تقريبا ما يحصل عليه كوكب الأرض من الشمس.

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ووفقا للعلماء، الشيء الوحيد الذي يمنع وجود الحياة على هذا الكوكب هو عدم دورانه حول محوره، أي أن أحد جوانبه فقط مواجه للنجم.