تكنولوجيا: قمر صناعى يكتشف نسخة للأرض فى كوكبه

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وحجم الكوكب المكتشف الذى أطلق علماء الفلك عليه الرمز TOI 700 d أكبر من حجم كوكب الأرض بنسبة 20% ولم يلاحظ علماء الفلك خلال متابعتهم لهذا الكوكب مدة 11 شهرا أى توهجات على سطحه، ويدور الكوكب حول القزم الأحمر TOI 700، ويحصل منه على 86% من الطاقة، وهذا يعادل تقريبا ما يحصل عليه كوكب الأرض من الشمس.
ووفقا للعلماء، الشيء الوحيد الذي يمنع وجود الحياة على هذا الكوكب هو عدم دورانه حول محوره، أي أن أحد جوانبه فقط مواجه للنجم.
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