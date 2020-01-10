شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت من الشكل التقليدي.. Cyrcle Phone هاتف بتصميم دائرى ونظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمنافسة كبرى شركات الهواتف الذكية، أعلنت شركة dTOOR الأمريكية الناشئة عن هاتف دائرى بتصميم غريب خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2020، والذى يحتوى على مقبسين لسماعة رأس، فهو مصمم خصيصا للتذكير بأجهزة أفلام الخيال العلمى فى التسعينيات، ويحتوى هاتف Cyrcle Phone على فتحتين لبطاقة SIM وكاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، صمم الهاتف Cyrcle Phoneخصيصًا للأشخاص ذوى الأيدى الصغيرة، الذين يريدون جهازًا يتيح قبضة طبيعية أكثر من الأشكال التقليدية المستطيلة للهواتف، إذ استطاع عدد قليل من الشركات تحدى هيمنة شكل الهاتف الذكى المستطيل المقبول عمومًا.



حجم الهاتف

وقالت كريستينا سير، مؤسسة الشركة المصممة لهاتف Cyrcle Phone: "خدمتنا الهواتف المستطيلة لسنوات وسنوات، لكننا نبحث عن شيء يناسب اليد بشكل أفضل وأيضًا شيء أفضل فى الجيب، ولقد رأينا شركات مثل أمازون وجوجل تتحدى النموذج المستطيل بالأجهزة الدائرية للمنزل، وقد حان الوقت الآن لابتكار جهاز الاتصالات المحمول الخاص بنا."

يحتوى Cyrcle Phone على مقبسين لسماعة رأس بحيث يمكن لمستخدمين توصيل زوج من السماعات الخاص بهم ومشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى معًا للحصول على تجربة مشتركة أكثر.

وأضافت سير: "ما رأيناه هو ارتفاع فى عدد الأشخاص الذين يرغبون فى التواصل وأن يكونوا بجانب بعضهم البعض فى واقع الحياة، وأعتقد أن هذا لأننا كنا معزولين جدًا بهواتفنا وعلى وسائل التواصل الاجتماعى، ونختبئ وراء هذا الجدار".

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هاتف دائرى

يتميز هاتف Cyrcle بكاميرا أمامية بقوة 13 ميجابكسل وبطاقتى SIM ، لكل من "العمل واللعب"، لتقسيم الأصدقاء والزملاء إلى مجموعتين منفصلتين من أرقام الهواتف والرسائل.

ويدعم الهاتف 4G LTE ويعمل بنظام التشغيل Android 9، كما يخطط الفريق لتعديل واجهة الهاتف للتأكد من أن تطبيقات أندرويد ستظهر فعليًا ضمن الشاشة الدائرية عند إصدارها.